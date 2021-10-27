Фитнес-бизнес РФ предложил дать преференции владельцам недвижимости за скидки арендаторам

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением дать преференции арендодателям, если они пойдут на снижение арендных платежей на фоне ситуации с ограничениями работы бизнеса. Об этом говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В настоящее время большинство предпринимателей отрасли начали переговорный процесс с арендодателями по вопросам оптимизации арендных платежей <…>. Запрос от фитнес-предпринимателей ко всему сообществу арендодателей вне зависимости от региона и формы собственности состоит в снижении аренды для фитнес-объектов на 50% от текущих договоренностей до конца 2021 года, а в регионах, где деятельность фитнес-клубов приостановлена, на 100% на период закрытия. При этом необходимо учесть, что большинство инструментов, обеспечивающих владельцам площадей поддержку текущей деятельности, лежит за пределами наших возможностей", - отмечается в обращении.

Глава ассоциации перечислила три направления возможной господдержки арендодателей. Это "снижение на время действия ограничительных мер тарифов по коммунальным платежам", "оптимизации кредитных платежей, таких как кредитные каникулы, снижение либо компенсация ставки", "снижение либо приостановка налоговых платежей в части налогов на землю и имущество".

Как пояснила в письме Киселева, фитнес-клубы занимают площади от 500 до 10 тыс. кв. м, 90% объектов находятся в коммерческой аренде. Затраты по оплате аренды составляют до 30% от общего объема расходов фитнес-клубов.

"Положительные решения по обозначенным вопросам позволят арендодателям достичь взаимоприемлемых договоренностей с арендаторами и снизить арендные платежи, что приведет к сохранению не только фитнес-индустрии, но и множество бизнесов наших коллег по оказанию услуг, общественного питания, торговли", - подчеркнула автор обращения.