ТПП РФ предложила не снижать субсидии производителям тканей для школьной формы

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила сохранить субсидии производителям тканей для школьной формы не ниже уровня 500 млн рублей ежегодно. Об этом говорится в заключении ТПП РФ по проекту закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, которое направлено главой палаты Сергеем Катыриным председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

Законопроектом предусматривается субсидирование производителей тканей для школьной формы в 2022 году на сумму 366,246 млн рублей, в 2023-2024 годах - на 397,996 млн рублей ежегодно.

"С учетом резкого удорожания сырья (шерсти, полиэфирных и вискозных волокон) и в связи с высокой значимостью субсидии для предприятий производителей тканей для школьной формы ТПП РФ предлагает расходы по статье <…> предусмотреть в размере не ниже уровня 2019-2020 годов - 500 млн рублей ежегодно", - отмечается в заключении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Как отметил Катырин, данный вид субсидирования позволил отечественным производителям тканей для школьной формы "расширить ассортиментную линейку и предложить потребителям продукцию, отвечающую современным требованиями как по качеству, так и по дизайну".

"Это стимулирует, с одной стороны, рост производства тканей на территории РФ благодаря высокой емкости этого сегмента рынка, с другой стороны, - позволяет обеспечить российских школьников качественной и безопасной для здоровья одеждой по доступным ценам", - заключил глава ТПП.