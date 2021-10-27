Softline установила окончательную цену предложения в ходе IPO на уровне $7,50 за бумагу

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Softline установила окончательную цену предложения в рамках первичного публичного размещения (IPO) на уровне $7,50 за бумагу. Об этом говорится в сообщении компании.

"Softline, ведущий международный поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой в Лондоне, установил окончательную цену предложения в рамках первичного публичного размещения на уровне $7,50 за ГДР", - отмечается в сообщении.

Общая рыночная капитализация компании на момент начала условных торгов на основном рынке Лондонской фондовой биржи составит около $1,5 млрд. В рамках предложения Softline привлечет $400 млн.

В компании добавили, что предложение состоит из 53 333 334 ГДР, представляющих новые обыкновенные акции. Привлеченные средства будут направлены на финансирование приобретений по слияниям и поглощениям, для будущих органических или неорганических инвестиций, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели. Кроме того, существующие акционеры предоставят до 8 млн ГДР, удостоверяющих право на существующие обыкновенные акции, в качестве опциона доразмещения.

Акции будут включены в сегмент стандартного листинга Официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), а также допущены к торгам на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи с вторичным листингом на Московской бирже. После допуска к торгам количество выпущенных обыкновенных акций Softline составит 183 692 834.

"Сегодня - наиважнейший день для всей нашей компании. Softline начинала в качестве местного игрока с перепродажи программного обеспечения, имея в штате всего 10 сотрудников. Со временем мы стали ведущим поставщиком IT-решений на развивающихся рынках с командой из 6000 высококлассных специалистов в более чем 50 странах мира. Теперь, когда мы провели IPO, у нас есть все необходимые возможности для того, чтобы закрепить свою позицию на рынке, продолжая быстро и рентабельно расти. Мы хотели бы поприветствовать новых инвесторов компании и поблагодарить их за проявленное доверие и уверенность в нашем успехе. Мы понимаем, что выход на публичный рынок подразумевает высочайшую ответственность. И мы сделаем все возможное для того, чтобы в предстоящие годы обеспечить максимальную ценность для всех сторон, заинтересованных в результатах нашей деятельности", - приводятся в сообщении слова основателя компании Игоря Боровикова.

В компании ожидают, что условные сделки с акциями Softline начнутся на Лондонской фондовой бирже в 8:00 утра (по лондонскому времени) 27 октября 2021 года под тикером SFTL. В то время как торги на Мосбирже под тикером SFTL начнутся ориентировочно 1 ноября 2021 года.

О компании

Компания Softline создана в 1993 году Игорем Боровиковым. Она помогает, содействует и ускоряет цифровую трансформацию деятельности своих клиентов. Группа объединяет свыше 150 тыс. корпоративных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 6 тыс. IТ-поставщиков и предоставляет собственные услуги и запатентованные решения.

Оборот Softline за год, закончившийся 31 марта 2021 года, составил $1,8 млрд, штат сотрудников по всему миру составляет около 6 тыс. человек, компания осуществляет свою деятельность в более 50 странах на развивающихся рынках.