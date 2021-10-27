En+ Group увеличила выработку электроэнергии за девять месяцев на 11,9%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Производство электроэнергии En+ Group по итогам января - сентября 2021 года выросло в годовом выражении на 11,9%, до 65,7 млрд кВт⋅ч, говорится в сообщении компании.

При этом в третьем квартале выработка возросла на 13% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составила 21,8 млрд кВт⋅ч.

Отпуск тепловой энергии за девять месяцев достиг 19,1 млн Гкал, что на 10,4% превышает показатель за январь - сентябрь 2020 года.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.