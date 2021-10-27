Рейс Utair из Тюмени в Самару стал круглогодичным

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair сделала рейс из Тюмени в Самару круглогодичным. В целом, число рейсов из Тюмени в регионы России без пересадок перевозчик увеличил на 20% в сравнении с прошлым осенне-зимнем сезоном, сообщила в среду пресс-служба Utair.

По данным на сайте аэропорта Рощино (Тюмень), в настоящее время прямые рейсы из Тюмени в Самару выполняет только Utair.

"Utair теперь летает круглый год по маршруту - Тюмень-Самара. Время в пути - 2 часа 50 минут. Вылеты по вторникам, четвергам и субботам. Из Тюмени - в 09:00, из Самары - в 17:30", - сказано в сообщении.

Пресс-служба отметила, что в текущем осенне-зимнем сезоне авиакомпания увеличила число рейсов из Тюмени в регионы без пересадок в столице на 20% относительно прошлогоднего сезона и на 30% относительно расписания 2019-2020 года. В настоящее время Utair летает по 19 маршрутам из Тюмени: в Белоярский, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Москву, Нижневартовск, Новый Уренгой, Омск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Советский, Сочи, Сургут, Урай, Уфу, Ханты-Мансийск.

"В 2021 году мы ввели во флот семь самолетов Boeing 737-800, что позволило в том числе нарастить маршрутную сеть из родного для Utair региона. Кроме того, часть маршрутов, по которым традиционно летаем из Тюмени летом, мы впервые оставили в этом году на период осенне-зимнего расписания для удобства пассажиров", - приводятся в сообщении слова президента "Ютэйр" - пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).