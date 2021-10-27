Аэропорт на Камчатке, где разбился самолет, оснастят системами навигации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 октября. /ТАСС/. Аэропорт поселка Палана, где летом разбился самолет Ан-26 с 22 пассажирами и 6 членами экипажа на борту, в следующем году дополнительно оснастят системами навигациями, что позволит пилотам садиться даже в сложных метеоусловиях. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил глава региона Владимир Солодов.

"Окончательные результаты расследования авиапроисшествия пока не названы, но уже сейчас принято решение, что при поддержке Росавиации в следующем году в аэропорту Паланы будут установлены новые навигационные системы", - сказал губернатор Камчатки, отметив, что они позволят пилотам посадить воздушное судно даже в сложных метеоусловиях.

Пассажирский самолет Ан-26 потерпел крушение на Камчатке 6 июля. Его обломки обнаружили около поселка Палана, куда он направлялся из Петропавловска-Камчатского. Все 28 человек, находившиеся на борту, погибли. Официально причина происшествия пока не называлась. По одной из версий, к катастрофе могла привести ошибка пилотирования при плохой видимости - в Росавиации заявляли о плохих погодных условиях в районе поселка, в результате чего воздушное судно врезалось в скалу.