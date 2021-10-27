Мишустин утвердил выделение еще 56 млрд руб. на помощь системам здравоохранения в регионах

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распоряжение, согласно которому регионам направят еще свыше 56 млрд рублей на поддержку систем здравоохранения, сообщает в среду пресс-служба правительства.

"Российские регионы дополнительно получат более 56 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи, - говорится в сообщении. - Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

Такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на борьбе с пандемией, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения, отметили в кабмине. Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.

В июне-июле на эти цели уже было выделено 110 млрд рублей. "Дополнительное финансирование поможет повысить запас прочности систем здравоохранения в регионах, позволит продолжить бороться с распространением коронавируса, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь", - указали в правительстве.