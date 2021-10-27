Квартальное число сделок с коворкингами Москвы приблизилось к показателям всего 2020 года

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Число сделок с гибкими офисами Москвы, совершенных в третьем квартале 2021 года, приблизилось к итоговым показателям по итогам 2020 года. Об этом говорится в сообщении международной консалтинговой компании CBRE в среду.

"Всего за III квартал объем сделок составил 46 тыс. кв. м, что сопоставимо с показателем за весь 2020 год. В 2019 году был зарегистрирован рекордный объем сделок, 74 тыс. кв. м. По прогнозам CBRE, в 2022 году активность операторов сохранится на высоком уровне, однако она будет ограничена доступным предложением", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, общий объем предложения на рынке гибких офисов в третьем квартале составил 283,5 тыс. кв. м. Сначала года открылось 40 тыс. кв. м коворкингов, 14 тыс. кв. м из них были запущены в третьем квартале.

Как отмечают в компании, в четвертом квартале в Москве откроются еще восемь гибких пространств площадью 24,3 тыс. кв. м. А в 2022 году ожидается запуск пространств формата built-to-suit (построенных под нужды конкретного клиента), ввод которых был ранее запланирован на этот год. Суммарная площадь таких офисов составляет 58,8 тыс. кв. м. Кроме этих площадок в следующем году планируется запуск шести площадок на 70 тыс. кв. м.