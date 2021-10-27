Голикова: реализация программы занятости молодежи охватит более 5,3 млн россиян ежегодно

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Реализация программы по содействию занятости молодежи до 2030 года позволит ежегодно охватывать 380 тыс. человек прямыми и 5 млн - косвенными мерами поддержки. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Планируется, что реализация ее (программы содействия занятости молодежи - прим. ТАСС) мероприятий позволит ежегодно охватить 380 тысяч человек прямыми мерами и порядка 5 млн человек косвенными", - сказала она на форуме труда и занятости "Будущее сферы труда в России".

Голикова добавила, что программа разработана до 2030 года. "Документ находится в высокой степени готовности", - отметила она.

Основными направлениями программы станут карьерные стратегии молодежи в соответствии с личностными способностями и запросами рынка труда, соответствие получаемого образования требованиям работодателей, создание условий для совмещения образования и трудовой деятельности, создание дополнительных механизмов снижения рисков незанятости молодежи.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ отметил относительно высокий процент безработицы среди молодежи. По данным Минтруда, доля безработных среди молодежи от 18 до 29 лет увеличилась с традиционных 14%, до 16% сегодня, но показатель не является катастрофическим.