Украина попросит Германию не принимать поспешных решений по "Северному потоку - 2"

КИЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Украина будет обращаться к германской стороне с просьбой не принимать поспешных решений, связанных с вводом в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, который транслировался на странице МИД в Facebook.

"Что касается решения германского регулятора, то мы все огорчены, и есть позиция "Нафтогаза". <...> Мы доведем свою позицию до германских партнеров и будем просить их работать над тем, чтобы решения по "Северному потоку - 2" не принимались торопливо, быстро, без тщательного анализа", - сказал он.

Кулеба также отметил, что "какими бы быстрыми ни были действия германского регулятора, все равно ключевое - это еще привлечение Европейской комиссии к этому процессу, и конечная цель - это применение третьего энергетического пакета к функционированию "Северного потока - 2".

Во вторник министерство экономики и энергетики ФРГ сообщило, что завершило разработку своего заключения по "Северному потоку - 2" и передало его в сетевое агентство. Ведомство отметило, что "приходит в своей оценке к выводу, что выдача сертификата не угрожает безопасности газоснабжения ФРГ и ЕС". Разработке заключения предшествовали консультации с Эстонией, Италией, Латвией, Литвой, Австрией, Польшей, Словакией, Чехией и Венгрией. В министерстве уточнили, что "независимость оператора [трубопровода от поставщика] не была предметом заключения Минэкономики" и что "этот вопрос будет изучен Федеральным сетевым агентством в дальнейшем процессе сертификации".

Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко накануне выразил сожаление, что Украина не была приглашена к консультациям. Ранее "Нафтогаз", а также компания "Оператор ГТС Украины" подали заявки германскому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода "Северный поток - 2".

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также требуется получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.