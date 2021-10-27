Бурятия получит финансирование на строительство двух дамб для защиты от наводнений

УЛАН-УДЭ, 27 октября. /ТАСС/. Строительство двух дамб начнется в Бурятии в 2022 году - защитные сооружения появятся в городах Улан-Удэ и Наушки. Об этом сообщили в среду в пресс-службе республиканского правительства со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова.

"В этом году республика столкнулась с наводнениями, у нас несколько тысяч участков и сотни домов попали под затопления. <…> Превентивные меры различные принимались, но все-таки уровень воды оказался выше многолетних значений, и понимаем, что мы вошли в период многоводья. И уже со следующего года в республике будут строиться две дамбы - это защитная дамба в городе Улан-Удэ и защитная дамба в городе Наушки", - цитирует пресс-служба Цыденова. 26 октября он принял участие в заседании совета Дальневосточного федерального округа (ДФО) под руководством вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, на котором обсуждались в том числе вопросы совершенствования работы по защите населения и территорий Дальнего Востока от пожаров и паводков.

По словам Цыденова, проектно-сметная документация по двум объектам подготовлена, на защиту Улан-Удэ и Наушек Бурятии будет выделено 700 млн рублей. "Это большое движение вперед, давно и долго мы к этому шли. Наконец-то вопрос решился, начинается непосредственно работа", - приводит пресс-служба слова Цыденова.

В начале сентября этого года большая вода пришла в Бурятию с территории Монголии по Селенге, являющейся главным притоком озера Байкал. Подтопления начались в Кяхтинском районе, на юге региона, затем паводок пришел в населенные пункты районов, расположенных вдоль русла реки, а также в пригород Улан-Удэ. Подтопленными оказались несколько сотен домов, тысячи подворий, люди потеряли урожай, дрова. Кроме того, наблюдались подтопления в прибрежной полосе Байкала.

В нынешнем сезоне уровень воды доходил почти до 250 см. Выход Селенги на пойму начинается при 230 см. Со 2 сентября в республике действует режим ЧС.