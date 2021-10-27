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Акции "Русала" на Мосбирже падают на 3,7% на фоне снижения продаж в III квартале

Их стоимость достигла отметки в 75,29 рубля за бумагу

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Стоимость акций "Русала" - единственного производителя первичного алюминия в РФ - в ходе торгов Московской биржи снизилась на 3,7% и достигла отметки в 75,29 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 11:24 мск.

Стоимость ценных бумаг уменьшается на фоне снижения продаж в третьем квартале. Так, по состоянию на 11:05 мск стоимость акций "Русала" в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже снижалась на 3,24%, до 8,37 гонконгских доллара ($1,08) за акцию.

"Русал" сократил продажи алюминия в третьем квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами на 11,8%, до 915 тыс. тонн. Компания объяснила такую динамику увеличением объемов транспортируемых товаров, которые признаются складскими запасами, что среди прочих факторов было вызвано пропускными ограничениями на российских транспортных маршрутах, а также в мировых цепочках поставок.

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