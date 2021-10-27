Комитет Госдумы рекомендовал утвердить представителей в Национальном финансовом совете

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента утвердить своих представителей в Национальном финансовом совете (НФС). Депутаты комитета проголосовали за три кандидатуры - главу комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова ("Единая Россия"), председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова ("Справедливая Россия") и председателя комитета по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова (КПРФ).

Аксаков подчеркнул важность соблюдения принципа представительства фракций в НФС и напомнил, что депутаты - члены НФС будут отчитываться о своей деятельности перед тремя профильными комитетами.

Национальный финансовый совет является коллегиальным органом Банка России, который осуществляет свою деятельность на основании закона "О Центральном банке РФ". Численность НФС составляет 12 человек, из которых двое направляются Советом Федерации, трое - Государственной думой, трое - президентом РФ, трое - правительством РФ. В состав НФС входит также председатель Банка России.