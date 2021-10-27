Трутнев сообщил, что свыше 80 соцобъектов создадут до конца года на Дальнем Востоке

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Строительство 81 социального объекта завершат до конца года в регионах Дальнего Востока, в общей сложности число созданных в 2021 году объектов социальной инфраструктуры должно достичь 593, сообщил в среду вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Всего на 2018-2022 годы [на реализацию планов социально-экономического развития] выделено 101,7 млрд рублей, в том числе 12,9 млрд в 2021 году. Должно быть введено в эксплуатацию к концу года 593 социально значимых объекта, фактически сегодня построено 512, еще 81 будет завершен до конца текущего года - это школы, детские сады, больницы, дороги, учреждения культуры и спорта", - сказал Трутнев на заседании президиума правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Он отметил, что по ряду объектов есть изменения - при создании некоторых удалось сэкономить бюджетные средства, в других - напротив, пришлось перенеси сроки. "Нам надо сделать так, чтобы средства использовались эффективно. На сегодняшний день больше всего проблем, к сожалению, в Хабаровском крае, Амурской области, Республике Саха (Якутия). Губернаторов прошу объяснить, почему так происходит, почему объемы, выделенные из федерального бюджета, используются неритмично", - сказал вице-премьер.

Трутнев также обратил внимание на проект "1000 дворов", направленный на повышение комфортности проживания в городах Дальнего Востока.

"Средства первоначально распределили очень простым образом - пропорционально численности населения. <...> Надо сделать так, чтобы все эти средства привели к строительству требуемого количества дворов, сооружений, площадок для того, чтобы все это было сделано в срок, с надлежащим качеством и в тех территориях, где это прежде всего надо жителям. Если кто-то не уверен, просто будем передвигать финансирование", - добавил он, пояснив, что на реализацию программы выделено 7 млрд рублей.