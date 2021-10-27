Ямал планирует наладить экспорт сельскохозяйственной продукции в Казахстан

ТАСС, 27 октября. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) намерен провести переговоры с Республикой Казахстан по экспорту сельскохозяйственной продукции после дегустации национальных блюд, которая проходит в Нур-Султане и Алма-Ате. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямала в среду.

"В Казахстане в городах Нур-Султан и Алма-Ата для потенциальных партнеров из сферы мясоперерабатывающей отрасли, а также ресторанного бизнеса премиум-сегмента проходят презентации продукции северного оленеводства. На презентационных площадках организованы дегустации национальных блюд из мяса северного оленя, мастер-классы от шеф-поваров по приготовлению ямальских деликатесов. В планах проведение переговоров по вопросам экспортных поставок сельскохозяйственной продукции в Республику Казахстан", - говорится в сообщении.

Дегустационные мероприятия продлятся до 29 октября. В состав ямальской делегации вошли руководители окружных предприятий, со стороны Казахстана участие в презентациях принимают порядка 100 мясоперерабатывающих комбинатов и ресторанов премиум-класса.

"Сотрудничество ямальских будущих и настоящих экспортеров с предприятиями Казахстана будет способствовать увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта региона, развитию экспортной деятельности Ямала в целом", - цитирует пресс-служба первого заместителя директора департамента внешних связей ЯНАО Сергея Урамаева.

На Ямале обитает крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей - свыше 760 тыс. ЯНАО - единственный регион России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза. С 2008 года в Швецию, Германию и Финляндию было поставлено свыше 4 тыс. тонн экологически чистого продукта.