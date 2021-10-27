В ЦБ назвали условие для роста экономики России на уровне 3% в 2023-2024 годах

"Если говорить о соотношении нашего прогноза с прогнозом правительства <…> Наш диапазон роста - это 2-3%. Опять же, верхняя граница этого диапазона - это прогноз Министерства экономического развития. Но, на наш взгляд, чтобы его достичь, требуется действительно успешная реализация всех инициатив правительства. Если они будут реализованы, и если произойдет соответствующее повышение потенциального темпа роста, то, безусловно, эти 3% мы по итогам 2023-2024 годов вполне можем увидеть", - сообщил Заботкин на совместном заседании комитетов Госдумы.

В прошлую пятницу Банк России внес значительные корректировки в свой базовый макропрогноз, однако его ожидания по экономическому росту в России остались неизменными. Так, ЦБ прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4-4,5%. В 2022-2024 годах ожидается, что российская экономика будет расти на 2-3% ежегодно. При этом ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ по итогам 2021 года до 7,4-7,9% с 5,7-6,2%. По данным ЦБ, годовая инфляция в сентябре увеличилась до 7,4% (после 6,7% в августе) и, по оценке на 18 октября, достигла 7,8%.