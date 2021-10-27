Ozon планирует запустить сервис экспресс-доставки в Сочи

КРАСНОДАР, 27 октября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon планирует в ближайшее время запустить сервис быстрой доставки Ozon Express в Сочи. Об этом на открытии первых дарксторов сервиса в Краснодаре в среду сообщила генеральный директор Ozon Express Елена Шульгина.

"В Сочи мы в ближайшее время открываем [сервис экспресс-доставки]", - сказала Шульгина.

Она уточнила, что также сервисом планируется охватить города-миллионники в России. В данный момент экспресс-доставка работает в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Ростове-на-Дону, а также в Краснодаре, где в среду прошла торжественная церемония открытия первого даркстора компании.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель в ходе своего выступления отметил, что жители региона в последнее время начали активнее делать онлайн-покупки.

"Наш край сегодня является одним из самых перспективных регионов для развития онлайн-торговли. За последний год оборот онлайн-торговли увеличился в 2 раза. Только за первое полугодие оборот превысил 32 млрд рублей, и порядка четверти продаж обеспечила компания Ozon", - отметил вице-губернатор.

Кроме того, заместитель главы региона добавил, что развитие этого сегмента выгодно не только покупателям, но и представителям бизнеса, который выводит свои товары на макркетплейсы. По его словам, на данный момент на Ozon представлены порядка двух тысяч краевых предпринимателей. За последний год их число увеличилось в 3 раза.

О компании

Ozon Express - сервис быстрой доставки из дарксторов. Сервис доставляет продукты и другие товары в течение часа или в удобные интервалы в Москве, некоторых городах Подмосковья, Санкт-Петербурге, Твери и Ростове-на-Дону. Ассортимент службы доставки в Краснодаре на старте составит около 14 тыс. наименований - от свежих продуктов и бакалеи до товаров для детей и повседневного спроса, а также косметики, одежды и электроники.