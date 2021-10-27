Эксперт: у Северного Кавказа большой потенциал в развитии высокотехнологичных производств

ПЯТИГОРСК, 27 октября. /ТАСС/. Инвестиционные проекты в сфере высокотехнологичных производств, а также производстве строительных материалов следует развивать в регионах Северного Кавказа. Такое мнение высказал ТАСС директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

"На самом деле у Северного Кавказа есть очень серьезный потенциал в развитии производства строительных материалов, это традиционная история, как и добыча полезных ископаемых. Мы привыкли, что в основном здесь реализуются инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства, туризма, но тем не менее у Северного Кавказа есть несомненный потенциал в развитии высокотехнологичных производств", - сказал Тлисов.

Он пояснил, что на Северном Кавказе есть примеры успешных инновационных предприятий, зарекомендовавших себя в России и за рубежом. "К примеру, завод по производству искусственных сапфиров в Ставропольском крае "Монокристалл", предприятие, которое является одним из крупнейших мировых экспортеров, или успешные предприятия, которые основали выходцы из Северного Кавказа, они находятся в числе крупных производителей программного обеспечения и интеллектуальных интегрированных систем безопасности и видеонаблюдения, как например ITV GRUPE, не говоря уже о давно сложившихся и успешно развивающихся предприятиях химического отрасли "Невинномысский Азот", "Арнест", "Ставролен" в Ставропольском крае или "Юг-Оил-Пласт" в Карачаево-Черкесии. Также необходимо отметить существенный потенциал в области фармакологии, который на данный момент очевидно недооценен. Это говорит о том, что на Северном Кавказе может быть организован запуск высокотехнологичных предприятий разных отраслевых направлений, с высокой долей добавленной стоимости", - сказал собеседник агентства.

При этом Тлисов отметил, что такие предприятия требуют как серьезной финансовой и инфраструктурной поддержки на старте, так и кадрового обеспечения. "В этой части как раз прикладные решения, связанные с запуском производств, потребуют организации научно-образовательных производственных комплексов на базе существующих вузов Северного Кавказа. Это обеспечит подготовку кадров для таких предприятий и увеличит внедренческий потенциал научных разработок", - добавил собеседник агентства.