Миннефти Ирака объявило о получении дополнительного дохода в $16 млрд

ТАСС, 27 октября. Министерство нефти Ирака получило в нынешнем году дополнительные доходы в размере $16 млрд. Об этом в среду заявил представитель иракского министерства Асем Джихад.

"Дополнительные доходы [министерства нефти страны] составили более $16 млрд, которые должны быть добавлены к государственному бюджету 2021 года", - отметил Джихад, слова которого привело иракское информационное агентство INA. Он выразил надежду, что эти средства "будут способствовать снижению инфляции и объема государственного долга".

Представитель Миннефти Ирака высказался за "стабильность цен на нефть на мировых рынках". "Мы [Ирак] придерживаемся реалистичных, а не завышенных цен на энергоносители", - пояснил Джихад. По его словам, колебания на рынке нефти вызовут путаницу среди производителей и потребителей сырья, однако "деятельность альянса ОПЕК+ направлена на достижение равновесия и стабильности цен на нефть".

Министры стран ОПЕК+ на заседании 4 октября приняли решение продолжить наращивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) и в ноябре. Таким образом, в октябре страны ОПЕК+ будут сокращать добычу нефти на 4,559 млн б/с к базовому уровню, а в ноябре - уже на 4,159 млн б/с.