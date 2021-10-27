Стоимость авиакеросина на бирже обновила исторический максимум

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Биржевая цена на топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в среду обновила исторический максимум, впервые превысив 58 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена авиакеросина выросла за день на 2,4% и составила 58,12 тыс. рублей за тонну. Таким образом, стоимость этого вида топлива обновила рекорд, установленный 21 октября (57,71 тыс. рублей за тонну).

Стоимость летнего дизельного топлива немного уменьшилась после двух подряд ценовых рекордов - на 0,2%, до 52,59 тыс. рублей за тонну. Межсезонное дизельное топливо также продолжает дешеветь - его цена снизилась за день на 0,3%, до 53,81 тыс. рублей за тонну. При этом зимний дизель вырос в цене на 1,1%, до 58,39 тыс. рублей за тонну.

Цена бензина Аи-92 выросла на 0,2%, до 53,53 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,9%, до 54,71 тыс. рублей за тонну. Стоимость топочного мазута уменьшилась на 1,9% и составила 28,32 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы подешевели за день на 1,7%, до 40,21 тыс. рублей за тонну.