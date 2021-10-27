Власти перераспределят часть денег, выделенных на соцразвитие ДФО в 2021 году

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Часть выделенных на социально-экономическое развитие Дальнего Востока средств в рамках программы "Единая субсидия" - 879 млн рублей - будут перераспределены. В большинстве случаев причиной этого стало неисполнение сроков строительства объектов, особенно в Хабаровском крае, сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Из 12,9 млрд [выделенных на 2021 год] перераспределению подлежит 879 млн. В принципе сумма не очень большая, но и не очень маленькая. Часть перераспределения связана с экономией средств. По многим объектам, их удалось построить дешевле, снизив цену во время проведения тендеров. Но по части объектов перенос, к сожалению, связан с невыполнением работ в целом", - сказал Трутнев.

По его словам, прежде всего эта ситуация характера для Хабаровского края.

"Там онкологический диспансер в Комсомольске-на-Амуре, центральная больница в Николаевске-на-Амуре. Эти объекты нужны людям. Деньги на них федеральные выделены, а мы вынуждены сейчас эти деньги забирать на другие объекты, потому что объем работ не будет выполнен в срок. Плохая история. Ее надо исправлять", - сказал Трутнев.

Вице-премьер добавил, что на Дальний Восток нужно привлекать новые строительные компании.

Мероприятия планов социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов реализуются во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Ранее Трутнев сообщил, что на реализацию планов социально-экономического развития Дальнего Востока на 2018-2022 годы выделено 101,7 млрд рублей, в том числе 12,9 млрд в текущем году.

Программа "Единая субсидия"

На Дальнем Востоке в рамках программы "Единая субсидия" ведется строительство и реконструкция более 640 социальных объектов, в том числе 25 больниц, 30 школ и детских садов, 32 объектов культуры и досуга, 48 спортивных объектов. Проводится капремонт более 890 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Закупается новое оборудование для социальных объектов. В пресс-службе аппарата полпреда добавили, что в текущем году будут завершены работы по строительству и реконструкции более чем 130 объектов (в том числе 7 больниц, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 11 школ и детских садов, 33 объектов спорта, 9 объектов культуры), запланирован ремонт более 60 объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.