Очистные сооружения Челябинска реконструируют до 2025 года

ЧЕЛЯБИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил предварительную заявку Челябинской области в объеме 1,14 млрд рублей на софинансирование реконструкции очистных сооружений Челябинска. С учетом денег из других источников общая стоимость проекта составит 1 млрд 431 млн рублей, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"От фонда будет направлен заем в размере 1 млрд 144,9 млн рублей под 3,5% годовых на срок 25 лет. Также из средств бюджета Челябинской области будет направлена целевая субсидия на сумму 100,2 млн рублей, а также будут направлены средства заемщика в лице обслуживающей организации в сумме 186 млн рублей", - сказано в сообщении.

По информации Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, финансирование позволит областному центру создать надежную систему водоотведения, которая снизит затраты на плановые ремонты. Кроме того, это позволит решить вопрос с неприятным запахом на въезде в город и благоприятно скажется на экологической ситуации.

Уточняется, инвестиционный срок проекта рассчитан на 2022-2024 годы. Срок возврата средств фонда - 2046 год.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек.