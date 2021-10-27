Бюджет Омской области сформирован на 2022 год с ростом доходов на 15%

ОМСК, 27 октября. /ТАСС/. Правительство Омской области сформировало и передало на рассмотрение в заксобрание региональный бюджет на 2022 год. Как сообщил ТАСС министр финансов региона Вадим Чеченко, доходная часть по сравнению с первоначальным бюджетом 2021 года вырастет на 15% до 111 млрд рублей, расходная - на 8,5% до 104,5 млрд рублей.

"Рост в сравнении с параметрами первоначального проекта текущего года есть, так, по доходам - порядка 15% (до 111 млрд рублей - прим. ТАСС). Разумеется, по практике предыдущих лет бюджет существенно прирастает в ходе исполнения. По сути, на этом этапе мы вносим базовый бюджет", - сказал Чеченко. Расходная часть бюджета, по его словам, составит 104,5 млрд рублей.

Бюджет Омской области на 2021 год был принят в первом чтении 26 ноября 2020 год с нулевым дефицитом. Тогда доходная и расходная части составили 96,3 млрд рублей. С текущими изменениями доходная часть составляет 123 млрд рублей, расходная - 132,2 млрд рублей.

Чеченко добавил, что в феврале параметры бюджета будут пересмотрены в режиме первых изменений с учетом тех источников, которые сформируются на конец года. "Мы рассчитываем и на улучшение прогноза по налоговым и неналоговым доходам, и на дополнительную нецелевую поддержку, и на то, что завершим текущий год с меньшим объемом госдолга, который сейчас запланирован. Это даст нам возможность в феврале сократить профицит бюджета и дофинансировать ряд статей", - подчеркнул министр.

В настоящий момент налоговые и неналоговые доходы на 2022 год сформированы в объеме 77,6 млрд рублей (рост к действующему бюджету 1,4%). Общий объем безвозмездных поступлений в проекте бюджета на 2022 год предусмотрен на уровне 33,4 млрд рублей, включая 10,2 млрд рублей нецелевой поддержки. В расходной части только на первоочередные расходы - зарплата бюджетников, взносы в фонд ОМС, дорожный фонд, обслуживание госдолга, резервный фонд и софинансирование по федеральным целевым средствам - будет направлено 73,8 млрд рублей, что на 3,2 млрд больше показателей прошлого года.

Как отметил Чеченко, по поручению губернатора Александра Буркова особое внимание в ходе исполнения бюджета будет уделяться мерам по укреплению его ликвидности, устойчивости и безусловному исполнению социальных обязательств. Уже 29 октября проект бюджета будет внесен на рассмотрение в региональный парламент.