В Омске арктический вездеход модифицировали для работы в морской прибрежной зоне

ОМСК, 27 октября. /ТАСС/. Омский торгово-промышленный центр "СиВПКнефтегаз" разработал улучшенную версию амфибийного вездехода на воздушной подушке "Арктика 3Д". Новая модель получила более вместительный пассажирский салон, увеличенную максимальную скорость и возможность передвигаться по воде в морской прибрежной зоне, сообщила в среду пресс-служба правительства Омской области.

"Представленная сегодня модель "Арктика 3ДП" является улучшенной версией вездехода "Арктика 3", которая стала более вместительной, комфортабельной и экономичной. Она может эксплуатироваться как над водной поверхностью, так и над снежной целиной, торосистым льдом, болотами, тундрой в течение всего года", - цитирует пресс-служба заместителя министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития области Игоря Лукьянова.

В пресс-службе омского Минпрома ТАСС уточнили, что на последней модели установлено навигационное оборудование, которое позволяет использовать его не только на реках и озерах, но и в морской прибрежной зоне. Также за счет замены двигателей была увеличена максимальная скорость на воде с 80 до 110 км/ч, уменьшен расход топлива, за счет улучшения конструкции винтов увеличена на 10% их тяга.

Вездеход "Арктика 3" был создан специально для работы в труднодоступной местности. Актуальность разработки этих машин обусловлена тем, что северные и восточные территории России занимают две трети всей площади страны. При том, что там сосредоточены основные месторождения полезных ископаемых, в этих местах почти полностью отсутствует действующая круглый год транспортная инфраструктура.