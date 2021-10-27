Отдельные решения разработают для благоустройства дворов на севере России

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Отдельные решения будут приняты для создания комфортных дворовых территорий на севере России, в том числе в Якутии, сообщил журналистам в среду глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил, что в городах ДФО запускается программа по обновлению общественных пространств "Тысяча дворов", на которую выделяется 7 млрд рублей.

"В Якутии должны быть приняты во внимание аспекты климата. Глава республики уточнял, что это дворы не только в городах, а и в населенных пунктах, в том числе малых и удаленных. И, конечно, для севера будут приниматься отдельные решения. Нам предложили помочь и Минстрой России, и Минпром России, которые будут помогать формировать оптимальные и по цене, и по качеству проекты для каждой территории, в зависимости от ее географии", - сказал Чекунков.

По словам вице-премьера РФ - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, он поручил губернаторам справедливо распределить выделенные средства на благоустройство, обсудив этот вопрос с жителями.

"[Минвостокразвития] составит график, в рамках которого вся эта работа будет осуществляться. Целевая задача простая, мы о ней уже представили доклад на Восточном экономическом форуме: мы должны получить тысячу новых комфортных дворов для людей, проживающих на Дальнем Востоке", - добавил Трутнев.

По данным полпредства президента России в Дальневосточном федеральном округе, в рамках программы по обновлению 1 тыс. дворов планируется создавать площадки с оборудованием для игр и занятий спортом, отдельное внимание будет уделено маломобильным группам населения. Ранее Трутнев сообщил, что определять, где и какие дворы в первую очередь надо приводить в порядок, будут сами регионы.