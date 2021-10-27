Системы безэкипажного судовождения начнут разрабатывать в Университете Иннополис

КАЗАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Корпорация морского приборостроения (КМП) создаст центр разработок в Университете Иннополис для испытания систем безэкпижаного судовождения и других задач. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Татарстана.

"Подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве между правительством Татарастана и АО "КМП". Стороны договорились о совместной работе над взаимовыгодными научно-техническими и инновационными проектами", - говорится в сообщении. Отмечается, что на базе нового центра будут заниматься разработкой и испытанием систем автономного, в том числе безэкипажного, судовождения, систем навигации, систем обеспечения безопасности объектов морской инфраструктуры. Кроме того, планируется проектирование и строительство судов для геофизических и гидротехнических исследований с участием предприятий Татарстана.

"Стороны договорились проработать вопрос о создании в Татарстане полигона для испытаний безэкипажных судов и подводных аппаратов научного и промышленного назначения при участии предприятий республики", - говорится в сообщении. Также в рамках соглашения стороны организуют совместное обучение и стажировки для специалистов корпорации.

"Исторически мы очень плотно работаем с татарстанскими предприятиями, например, с Зеленодольским заводом им. А. М. Горького. Надеюсь, что с подписанием данного соглашения наши взаимоотношения с Татарстаном только усилятся. Мы уже побывали в Иннополисе и определили с коллегами основные направления нашей совместной работы. Считаем дальнейшее сотрудничество с Университетом Иннополис очень перспективным", - сказал гендиректор АО "Корпорация морского приборостроения" Леонид Стругов.

Заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов отметил, что Иннополис имеет хорошие возможности для взаимодействия с АО "КМП" по шести приоритетным направлениям. "Уверен, что данное взаимодействие принесет плодотворные результаты и позволит реализовать гражданское направление в деятельности АО "КМП" - с учетом компетенций, которые в Иннополисе уже имеются и будут расширяться в рамках недавно созданного на базе Университета Иннополис федерального исследовательского центра по искусственному интеллекту", - сказал Шайхутдинов.

АО "Корпорация морского приборостроения" является основным разработчиком и производителем приборов и оборудования в области высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии, динамического позиционирования, электронных систем наблюдения в надводных судах, подводных лодках и космосе.

Об университете

Университет Иннополис специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Российский ИТ-вуз сотрудничает с 52 академическим партнерами из 26 стран и со 194 индустриальными партнерами.