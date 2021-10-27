ВТБ сохраняет планы по дивидендам за 2021 год в 50% от прибыли

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. ВТБ сохраняет планы по выплатам дивидендов за 2021 год в размере 50% от чисто прибыли по МСФО по обыкновенным акциям, выплаты будут осуществлены двумя траншами. Об этом сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции.

"Менеджмент намеревается выполнить обещания по обыкновенным акциям, выплатив эквивалент 50% от прибыли по МСФО за 2021 год. Мы сохраняем наше желание разбить дивидендный платеж на два транша. Один будет выплачен по итогам годового собрания акционеров, которое пройдет до 30 июня, второй транш будет в четвертом квартале через внеочередное собрание акционеров", - сказал он.

Дивиденды ВТБ за 2020 год были также на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО, составив 32,74 млрд рублей. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за прошлый год упала на 63% - до 75,3 млрд рублей.