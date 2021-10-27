Путин заявил о заинтересованности России в сотрудничестве для цифровизации в АТР

НОВО-ОГАРЕВО, 27 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам цифровизации. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая в среду на Восточноазиатском саммите.

"Мы заинтересованы в самом тесном сотрудничестве с представленными на Восточноазиатских саммитах государствами по тематике цифровизации", - сказал он.

По словам Путина, цифровые технологии являются хорошим подспорьем в решении комплексной задачи укрепления взаимосвязанности в регионе, развития инфраструктуры и торговли, транспортно-логистических коридоров.

"Рассчитываем на высокую отдачу от проекта "Инновации для "умных" и устойчивых городов России и АСЕАН", который запускается по линии нашего диалогового партнерства с ассоциацией. Самое активное участие в нем примет наша столица Москва, которая входит в топ-7 "умных городов" мира", - добавил глава государства.