ВБ выделил кредит в $65 млн на реализацию дорожного проекта на юге Азербайджана

БАКУ, 27 октября. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) выделил Азербайджану кредит в размере $65 млнна реализацию автодорожного проекта на юге страны. Соответствующее соглашение подписано в среду между правительством республики и входящим в группу ВБ Международным банком реконструкции и развития, сообщили в Министерстве финансов Азербайджана.

"Средства, выделенные в рамках проекта "Региональные дороги и развитие", будут направлены на реконструкцию дороги Еникенд - Билясувар на юге страны, которая является альтернативной магистрали Аляты - Астара - государственная граница с Ираном, повышение ее безопасности и улучшение качества дорожных услуг", - говорится в сообщении ведомства. По его данным, реализация проекта позволит обеспечить безопасное, эффективное и климатоустойчивое транспортное сообщение по магистральной дороге Сальян - Билясувар на юге страны и улучшит выход на рынки населению, живущему вдоль этого маршрута.

Кредитные средства предоставляются на 11 лет с четырехлетним льготным периодом.

Общая стоимость проекта реконструкции автомобильной дороги Сальян-Билясувар составляет $95,88 млн. Оставшуюся часть средств выделит правительство Азербайджана.

Азербайджан сотрудничает с ВБ с 1992 года. За этот период банк выделил на реализацию различных проектов в Азербайджане в общей сложности $4 млрд.