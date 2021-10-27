Глава Верховного суда РФ рассказал о принятых системных мерах защиты морской среды

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия реализует системные меры по защите морской среды. Об этом заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая на проходящем в онлайн-режиме Международном форуме по вопросам судебного сотрудничества в сфере Морского шелкового пути (Цюаньчжоуский форум).

Лебедев отметил, что в соответствии с Морской доктриной РФ, утвержденной 26 июля 2015 года, к числу основных целей национальной морской политики отнесены сохранение морских природных систем и рациональное использование их ресурсов, приняты более 1 тыс. нормативных актов о правилах деятельности в морских водах, включая Водный кодекс и Кодекс торгового мореплавания РФ. "В этой связи нецелевое и противоправное использование водных объектов подлежит прекращению в судебном порядке", - подчеркнул он.

В отношении морских объектов в РФ установлена наиболее широкая водоохранная зона, составляющая 500 м от линии максимального прилива, в границах которой запрещено размещение отходов производства и потребления, осуществление работ с применением вредных веществ. Для повышения эффективности возмещения вреда, причиненного морским объектам, собственники судов, осуществляющих перевозку опасных и вредных веществ, обязаны осуществлять страхование или предоставлять иное финансовое обеспечение ответственности за причинение вреда морской среде. При этом иск о возмещении ущерба может быть предъявлен непосредственно к страховщику или к организации, выдавшей документ о финансовом обеспечении. Установлен специальный срок исковой давности по требованиям о возмещении ущерба в связи с морской перевозкой опасных и вредных веществ, составляющий 10 лет со дня инцидента.

"Суды исходят из того, что в состав ущерба, подлежащего возмещению, входят расходы на ликвидацию последствий загрязнения, восстановление нормального функционирования морского порта и инфраструктуры водных путей, - отметил Лебедев. - Если ущерб морской среде причинен несколькими судами и степень вины каждого из них невозможно установить, то судовладельцы несут имущественную ответственность солидарно".

Имущественный фонд

Председатель Верховного суда России напомнил, что во исполнение международно-правовых норм предусмотрена процедура ограничения имущественной ответственности собственника судна путем создания соответствующего фонда. Судебный контроль в этой процедуре обеспечивается внесением денежной суммы в депозит суда, предоставлением банковской гарантии или иного финансового обеспечения, которое суд признает достаточным. При этом распределение фонда отнесено к исключительной компетенции суда.

Экозащита морского пространства

Лебедев подчеркнул, что захоронение отходов и других материалов на континентальном шельфе, осуществляемые с нарушением законодательства и международных договоров РФ, подлежат приостановлению или прекращению в судебном порядке. Кроме того, в целях бережного и рационального использования морских биологических ресурсов суды учитывают, что лица, осуществляющие рыболовство, не вправе допускать нарушения среды их обитания и неправомерную акклиматизацию. Незаконно добытые водные биоресурсы подлежат конфискации, при этом отдельные их виды при наличии возможности подлежат возвращению в среду обитания.

Особое внимание, по его словам, в судебной практике уделяется рассмотрению уголовных дел о преступлениях в морской среде, за совершение которых в первом полугодии этого года осуждены 799 лиц. За административные правонарушения, связанные с использованием морских водных объектов, осуждены 313 лиц.

"По этим категориям дел суды также устанавливают обстоятельства, способствовавшие нарушению законодательства об использовании морских водных объектов, и при необходимости выносят частные определения в адрес организаций, органов власти и должностных лиц с указанием конкретных мер для их устранения", - отметил он.