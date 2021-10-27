Власти Удмуртии предусмотрели субсидию на компенсацию арендной платы для фуд-кортов

ТАСС, 27 октября. Власти Удмуртии разработали меру поддержки для расположенных в торговых центрах фуд-кортов и предприятий общепита, вынужденных приостановить или ограничить работу. Для них предусмотрели субсидию на компенсацию месячной арендной платы или коммунальных платежей за один месяц в пределах 300 тыс. рублей, сообщается на сайте главы и правительства республики.

"Предприятия общественного питания в торговых, торгово-развлекательных центрах, не имеющих отдельного входа с улицы, а именно - кафе, "островки", фуд-корты - смогут получить субсидию на компенсацию 100% месячной арендной платы или коммунальных платежей за один месяц в пределах 300 тыс. рублей. Напомню, такая мера поддержки доступна также для кинотеатров и детских игровых. Прием документов на ее получение начнется в ноябре", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Удмуртской Республики Константина Сунцова.

Приемом документов и выдачей денежных средств займется министерство экономики республики.

В Удмуртии принят пакет мер поддержки бизнеса на уровне региона. С 11 октября детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, общепит также могут взять займы по ставке от 0,1% годовых до 2 млн рублей сроком до двух лет. Для предприятий, ведущих творческую, культурно-досуговую, спортивную и развлекательную деятельность, и общепита в 2021 году снижена ставка по УСН до 1% (объект налогообложения "доходы") и 5% (объект налогообложения "доходы минус расходы").

Ранее власти республики сообщили, что число заболевших коронавирусом в Удмуртии превысило 62 тысячи. Занято 88,5% коечного фонда для больных коронавирусом, развернуто почти 4 тыс. коек, при необходимости можно развернуть еще 1 тыс. коек в течение недели. При этом в начале октября в республике было развернуто чуть более 3,5 тыс. коек.

В регионе действует масочный режим в общественных местах, запрещена работа заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. С 5 октября и до особого распоряжения посещение зрителями спортивных, культурных и иных мероприятий возможно только при наличии у всех посетителей QR-кода с отметкой о вакцинации.