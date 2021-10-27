МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Ретейлер Х5 Group планирует открыть не менее 2 тыс. магазинов в 2022 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Шехтерман в ходе Дня инвестора.

"В следующем году мы планируем открыть в общей сложности не менее 2 тыс. магазинов, включая около 300 "жестких" дискаунтеров", - сказал Шехтерман.

Шехтерман также сообщил, что Х5 Group планирует поддерживать ежегодное увеличение выручки на более чем 10%.

"Мы планируем поддерживать темп роста выручки на уровне более 10% в год", - сказал он.

Кроме того, Шехтерман сообщил, что менеджмент X5 Group будет рекомендовать наблюдательному совету выплату промежуточных дивидендов в 2021 году на уровне выплат предыдущего года.

"По результатам девяти месяцев менеджмент планирует рекомендовать наблюдательному совету выплату промежуточных дивидендов на уровне прошлого года", - сказал он.