ЕЭК предложила субсидировать процентную ставку по кредитам ЕАБР

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила стимулировать бизнес для создания кооперационных проектов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за счет субсидирования процентной ставки по кредитам ЕАБР. Об этом заявил глава ЕЭК Михаил Мясникович в рамках делового форума ЕАЭС "Интеграция".

"Комиссия проработала новые инструменты мотивации (для развития крупных кооперационных проектов в рамках ЕАЭС - прим. ТАСС). Мы полагаем, что необходимо серьезно субсидировать процентные ставки ЕАБР и использовать ресурсы Евразийского фонда стабилизации и развития в целях выдачи инвестиционных кредитов и грантов", - сказал он.

Кроме того, ЕЭК направила комплекс предложений в ЕАБР. "Имеется определенная поддержка. Но все будет зависеть от министерств финансов стран ЕАЭС", - отметил Мясникович, добавив, что комиссия также направила соответствующие предложения в профильные ведомства стран союза и рассчитывает на позитивное рассмотрение этого вопроса.