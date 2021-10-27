РСПП считает недостаточными средства в трехлетнем бюджете на стимулирование бизнеса

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) отметил недостаточный объем средств, который предусмотрен на реализацию мер по стимулированию бизнеса в проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Об этом говорится в письме президента РСПП Александра Шохина на имя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова (текст письма есть в распоряжении ТАСС).

"На некоторые направления стимулирования бизнеса направляется не достаточный для решения поставленных задач объем средств", - отмечается в письме.

Как отмечают в РСПП, в частности, на софинансирование в рамках Единой региональной субсидии на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий выделяется всего 1 млрд руб. в год. При этом такая поддержка доступна предприятиям только из 25 регионов.

"Единая региональная субсидия могла бы стать более универсальным инструментом", - полагают в РСПП.