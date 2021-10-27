Ставрополье увеличит производство овощей открытого грунта на 45% за пять лет

СТАВРОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены нарастить производство овощей открытого грунта в регионе с 204 тыс. тонн до 296 тыс. тонн в ближайшие пять лет. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края.

"По поручению главы края подготовлен проект программы по увеличению производства овощей на Ставрополье. Планируется, что уже по итогам 2026 года ежегодный урожай овощей открытого грунта вырастет с нынешних 204 тыс. тонн до 296 тыс. тонн. Производство картофеля - со 138 тыс. тонн до 198 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Ранее во время прямой линии с жителями региона губернатор края Владимир Владимиров отметил, что собственное обеспечение региона овощами позволит стабилизировать цены. "Люди не должны страдать от сезонных скачков цен на продукты. Чтобы этого избегать, в крае необходимо, в том числе, увеличивать производство продовольствия. Особенно это касается составляющих "борщевого набора", - цитирует пресс-служба главу региона.

Ранее и. о. первого зампреда правительства Ставрополья Владимир Ситников сообщал, что в регионе отмечен рост цен на овощи, цена на картофель "практически увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом". Анализ показал, что на цену повлияло превышение спроса над предложением - из-за непогоды во многих регионах России была приостановлена уборочная кампания. В результате власти края приняли решение о создании программы по увеличению объема производства овощей.