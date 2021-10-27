Оформление земель для ведения сельского хозяйства упростили в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 27 октября. /ТАСС/. Депутаты Ульяновской области поддержали процедуру упрощения оформления земельных участков, используемых для ведения сельского хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба законодательного собрания региона.

"С принятием соответствующего закона процедура оформления земельных участков сельскохозяйственного назначения под объектами капитального строительства, принадлежавшими колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным организациям станет значительно проще. В том числе даст возможность наследникам умерших граждан получить право на такие земельные участки. Ограничение только одно - размер участка не должен превышать площадь постройки более чем в три раза", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время в области располагается более 1 тыс. объектов, используемых для ведения сельского хозяйства, которые никак не оформлены. Ранее участки были приобретены на основании письменных сделок, заключенных с колхозами и совхозами. Зачастую эти объекты покупались для последующего разбора на стройматериалы, однако впоследствии были восстановлены и по настоящее время используются сельхозпроизводителями.

"Если даже незначительная часть владельцев таких неоформленных объектов пожелает воспользоваться новым правом и узаконить их, это приведет к созданию новых рабочих мест, инвестиций в сельское хозяйство, пополнению налоговой базы. Таким образом, закон, который специалисты негласно называют "сельхозамнистией", стимулирует развитие сельскохозяйственного производства", - добавил зампредседателя заксобрания региона Дмитрий Грачев, слова которого приводит пресс-служба.