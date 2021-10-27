РФ обратила внимание членов ВТО на негативные последствия санкций для мировой экономики

ЖЕНЕВА, 27 октября. /ТАСС/. Политизация экономических и торговых связей, нечестная конкуренция и односторонние санкции сдерживают рост мировой экономики. Об этом говорится в докладе, представленном Россией в рамках рассмотрения ее торговой политики и практики во Всемирной торговой организации (ВТО). Текст документа, насчитывающего в англоязычной версии 33 страницы, опубликовала в среду пресс-служба ВТО.

Как отмечается в докладе, РФ "продолжает сталкиваться с рядом вызовов, которые сдерживают полную реализацию ее потенциала в качестве участника международной торговли". Это, в частности, "высокий уровень протекционистского давления", а "в двустороннем контексте" сохраняются введенные против России "индивидуальными экономиками" санкции. В этой связи в Москве расценивают политизацию внешнеторговых связей как "серьезный вызов" и исходят из того, что "подмена норм ВТО иными "правилами", а также методы нечестной конкуренции, протекционистские меры, торговые войны и односторонние санкции привели к сдерживанию инклюзивного роста мировой экономики".

Подчеркивается, что основными целями таможенной и тарифной политики России является стимулирование притока прямых иностранных инвестиций в российскую экономику и сокращение затрат для участников международной экономической деятельности. Согласно докладу, средневзвешенный таможенный импортный тариф снизился в РФ с 5,22% в 2016 году до 4,49% в 2020 году.

В докладе говорится о приверженности России "открытой, недискриминационной и транспарентной многосторонней торговой системе с ВТО в ее сердцевине". В Москве рассматривают ВТО как "уникальный форум, не имеющий альтернативы", выступая одновременно за проведение реформы, нацеленной на "сохранение авторитетной роли ВТО как эффективной универсальной платформы для сохранения существующих и разработки новых международных торговых правил". "Вопросом большого приоритета" Россия считает "восстановление в полной мере действующей системы разрешения споров, в частности, путем воссоздания Апелляционного органа".

Подготовленный секретариатом ВТО доклад по России начитывает 160 страниц. В нем, в частности, говорится, что "результатом осторожного менеджмента стала макроэкономическая стабильность" в стране, о чем свидетельствуют фискальный профицит, низкие темпы инфляции и "обильные международные резервы". России удалось "смягчить воздействие снижающихся и волатильных цен на нефть и других внешних факторов, в частности путем плавающего режима обменного курса и новых фискальных правил".

Доклады России и секретариата ВТО будут рассмотрены в организации 27-29 октября. Это второй периодический обзор российской торговой политики и практики в ВТО. Предыдущее рассмотрение состоялось в 2016 году.