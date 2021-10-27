Письмо металлургов о сроках нового НДПИ и акциза направили в Минфин

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Письмо членов ассоциации производителей черной металлургии "Русская сталь" в правительство с просьбой ограничить срок действия предлагаемых изменений в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и акциза на жидкую сталь трехлетним периодом с 2022 по 2024 годы направлено для проработки в Министерство финансов России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства.

"Письмо поступило в аппарат правительства РФ и направлено для проработки в установленном порядке в Минфин России", - ответили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщил о том, что соответствующее письмо за подписью президента ассоциации Алексея Мордашова было направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

В России с 2022 года предлагается ввести акциз на жидкую сталь, а также включить в расчет НДПИ на железную руду и коксующийся уголь соответствующие мировые котировки. Это следует из текста проекта федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ", внесенного в Госдуму в сентябре.

Введение нового НДПИ и акциза для металлургической отрасли изначально рассматривалось как временная мера для изъятия согласованной суммы дополнительных налогов на планируемый бюджетный цикл 2022-2024 гг., после чего предполагалось вернуться к текущему уровню рентного изъятия, указано в письме металлургов. Однако во внесенном в Госдуму соответствующем законопроекте "срок действия нового механизма не ограничен и предполагается бессрочным", посетовали в "Русской стали". Акциз на сталь является новым видом фискальной нагрузки, ранее не применявшимся в отечественной практике, уверены отраслевики. В совокупности с повышением ставки НДПИ такие меры приведут к снижению инвестиционной привлекательности металлургической отрасли и сдерживанию обновления основных фондов, считают в "Русской стали".

В этой связи "было бы разумным ограничить срок действия нового механизма трехлетним периодом, с последующим анализом влияния механизма на рост инвестиций", предлагает ассоциация. "Русская сталь" попросила председателя правительства РФ поддержать предложение и поручить Министерству финансов РФ учесть его при доработке законопроекта ко второму чтению, говорится в письме.

Об акцизе на сталь и новом НДПИ

Согласно законопроекту, предлагается ввести акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за календарный месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе.

Ставку НДПИ для железной руды предлагается установить на текущем уровне - 4,8%, но теперь она будет считаться от средней за налоговый период цены на руду на базисе Iron Ore Fines 62% Fe spot на азиатском рынке с привязкой к содержанию железа в руде на соответствующем участке недр. Рентный коэффициент в размере 3,5 уходит из формулы расчета.

Ставку НДПИ на коксующийся уголь предлагается установить на уровне 1,5% от средней за налоговый период цены на сырье на базисе FOB HCC Australia (вместо текущей ставки в размере 57 руб.).

Об ассоциации

"Русская сталь" объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России, включая Evraz, НЛМК, ММК, "Металлоинвест", "Мечел", ОМК, ТМК, "Северсталь" и ПМХ.

Компании, входящие в ассоциацию, производят 98% российского чугуна, около 90% стали и проката, около 60% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности.