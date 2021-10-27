"Россети" создали новый энергоузел для снабжения Эргинской группы месторождений в Югре

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Группа "Россети" создала энергоузел, состоящий из новой подстанции "Чапровская" и модернизированной подстанции "Батово", который обеспечит электроэнергией Эргинскую группу месторождений в Югре, разрабатываемую компанией "Роснефть". Работы проведены компанией "Россети Тюмень", говорится в сообщении группы.

"Проект позволил обеспечить дополнительной мощностью один из крупнейших нефтегазодобывающих кластеров Западной Сибири - Эргинскую группу месторождений. В состав энергоузла вошли новая подстанция 110 кВ "Чапровская" (50 МВА) и реконструированный центр питания 110 кВ "Батово", где было обновлено основное электротехническое оборудование и расширено открытое распредустройство 110 кВ. Энергообъекты связала линия электропередачи 110 кВ протяженностью 19,5 км. Среди сложных технических решений - 800-метровый спецпереход через реку Иртыш с высотой опор 94 м", - отметили в группе.

Эффективность работы новой подстанции будет обеспечена за счет использования современных средств автоматизации технологических процессов, которые будут обрабатывать порядка 3,1 тыс. сигналов телеметрии. Ранее для энергоснабжения нефтяного кластера энергетики ввели в эксплуатацию подстанцию "Эргинская" и высоковольтную линию электропередачи протяженностью 32,5 км.

Все работы по созданию энергоузла были проведены в сжатые сроки, а доставка материалов и оборудования осуществлялась непрерывно, несмотря на сложный рельеф местности.

"Освоение Эргинского кластера - одно из приоритетных направлений развития топливно-энергетического комплекса Югры. Работы ведет НК "Роснефть". Крупномасштабный проект позволит открыть новые рабочие места, обеспечить заказами местные сервисные предприятия. Первое месторождение было введено в работу в 2017 году. С тех пор объем добычи превысил уже 7 млн тонн нефти", - добавили в компании.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.