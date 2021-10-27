Володин: Дума и кабмин вместе ответственны за то, чтобы бюджет решал проблемы граждан

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал общей задачей правительства и Думы при принятии федерального бюджета на ближайшие три года достижение национальных целей развития страны и решение наиболее острых проблем граждан. Об этом Володин заявил на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с руководством Думы в среду.

"Для нас бюджет - главный финансовый инструмент в достижении поставленных национальных целей развития нашей страны, конечно, бюджету уделяется особое внимание. Это во многом определяется тем, что именно через бюджет мы ищем возможность помочь людям в решении проблем", - отметил Володин. По его словам, депутаты только недавно завершили свои избирательные кампании, в ходе которых общались с гражданами и обсуждали вопросы, которые их беспокоят. "Через бюджет будет идти поиск решения вопросов, выполнения предвыборных обещаний, поэтому бюджет однозначно необходимо изучать скрупулезно", - подчеркнул Володин.

Он напомнил, что работа над проектом бюджета на будущую трехлетку началась еще летом, в Госдуме седьмого созыва, а уже избранные депутаты ее продолжили. Так, отметил Володин, работа ведется в комитетах Думы при активном участии министров и их заместителей. "Мы ведем этот диалог, понимая, что отвечать за бюджет будем вместе. Государственная дума после принятых поправок в конституцию наделена новыми полномочиями, для нас это дополнительная огромная ответственность. Понимая, что нам надо отвечать перед нашими гражданами, мы эту работу строим на конструктивной основе", - отметил Володин.

Он напомнил, что завтра Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в первом чтении. Спикер Госдумы предположил, что в ходе пленарного заседания будет озвучено "большое количество предложений", потому что "депутаты полны энергии" после недавно завершившейся избирательной кампании. При этом, по его словам, министр финансов Антон Силуанов "очень терпеливо относится ко всем замечаниям и предложениям".

Володин выразил надежду, что обсуждение проекта бюджета и дальше будет содержательным и конструктивным. "Те предложения и поправки, которые будут вноситься и предлагаться к принятию [при рассмотрении во втором чтении], нам необходимо дальше будет обсуждать с правительством, Министерством финансов РФ", - сказал Володин. Он подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по достижению национальных целей развития страны. "А это рост благосостояния [граждан], повышение темпов развития экономики - то, что ждут от нас люди. И мы понимаем, что это ответственность и Государственной думы, и правительства", - сказал спикер Госдумы.