ФАС выявила сговор при реконструкции путепровода в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 октября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) по Ростовской области раскрыло сговор при проведении закупки на реконструкцию путепровода на улице Малиновского в Ростове-на-Дону, проводимую по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

По данным антимонопольного органа, представители Министерства транспорта Ростовской области и администрации Ростова-на-Дону в период подготовки и проведения аукциона проводили переговоры с представителями компании "Ростовавтомост". Следствием этих переговоров стала корректировка аукционной документации в соответствии с пожеланиями строительной компании. Обладая отсутствующей у других компаний информацией, "Ростовавтомост" стал единственным участником и победителем аукциона.

"Ростовское управление ФАС России установило, что Министерство транспорта Ростовской области, администрация города Ростова-на-Дону и АО "Ростовавтомост" заключили антиконкурентное соглашение, и признало участников сговора нарушившими п. 4 ст. 16 закона "О защите конкуренции", - говорится в сообщении. Отмечается, что Арбитражный суд Ростовской области подтвердил законность решения антимонопольной службы по данному вопросу.

В пресс-службе регионального УФАС в мае 2020 года ТАСС сообщали о возбуждении дела о защите конкуренции из-за нарушений при проведении закупок на выполнение работ по реконструкции моста в Ростове-на-Дону в отношении министерства транспорта области, администрации Ростова-на-Дону и компании-подрядчика. Поданным источника ТАСС в правоохранительных органах, в феврале 2020 года департамент архитектуры и градостроительства администрации Ростова-на-Дону выдал разрешение на реконструкцию путепровода через железнодорожные пути по улице Малиновского по подложным документам и в нарушение постановления правительства РФ "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Подготовка к реконструкции путепровода началась в 2019 году. В 2020 году на основные мероприятия было выделено около 500 млн рублей, общий объем финансирования проекта составляет 2,4 млрд рублей. Объект планировалось ввести до конца 2021 года. Работы ведутся по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".