Власти Дагестана выделят аграриям 90 млн рублей в рамках развития горных территорий

МАХАЧКАЛА, 27 октября./ТАСС/. Аграрии Дагестана в рамках развития горных территорий могут получить 90 млн рублей, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"Совещание о развитии горных территорий республики состоялось в режиме видеоконференции под руководством врио заместителя председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова. Врио вице-премьера напомнил, что в регионе утверждена государственная программа "Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан", на реализацию которой в текущем году предусмотрено 90 млн рублей", - говорится в сообщении.

С 20 сентября текущего года Минэкономразвития Дагестана объявило отбор заявок на предоставление субсидий по всем мероприятиям программы.

Как сообщил первый замминистра экономики и территориального развития республики Арсен Рустамов, в рамках первого этапа реализации госпрограммы в первом полугодии текущего года для участия в программных мероприятиях поступило 87 заявок из 18 муниципальных образований.

"Комиссией по конкурсному отбору заявок было принято решение оказать господдержку в виде предоставления субсидии на возмещение части затрат 53 заявителям", - приводятся слова Рустамовна на сайте правительства Дагестана.

Отмечается, что прием заявок продлится до 15 ноября. Документы принимаются непосредственно в самом министерстве, либо через МФЦ республики или в электронной форме посредством Единого портала госуслуг. Субсидии будут предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность в горных районах Дагестана.