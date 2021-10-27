Приморье получит более 1 млрд рублей на обновление дворовых территорий

ТАСС, 27 октября. Приморский край получит 1,6 млрд рублей в 2022 году на обновление общественных пространств по программе "Тысяча дворов", сообщил журналистам губернатор Приморского края Олег Кожемяко по итогам заседания президиума правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

"Сегодня состоялось заседание правительственной комиссии под руководством Юрия Петровича Трутнева (вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО - прим. ТАСС), где была определена субсидия на 2022 год в размере 1,6 млрд для Приморского края по программе "Тысяча дворов". По этой программе край должен сделать 232 двора", - сказал Кожемяко.

По его словам, для реализации программы также будут привлечены средства регионального бюджета. Среди запланированных мероприятий - создание 50 скейтпарков во всех муниципалитетах региона.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что в городах ДФО запускается программа "Тысяча дворов", на которую выделяется 7 млрд рублей.

По данным полпредства президента России в ДФО, в рамках программы по обновлению 1 тыс. дворов планируется создавать площадки с оборудованием для игр и занятий спортом, отдельное внимание будет уделено маломобильным группам населения. Определять, где и какие дворы в первую очередь надо приводить в порядок, будут сами регионы, пояснял Трутнев.