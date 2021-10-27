ФАС разрешила продажу агрокомплекса "Чурилово" на Урале "ТТР Холдингу"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство ООО "ТТР Холдинг", входящего в одну группу лиц с ГК "Рост", о приобретении челябинского агрокомплекса "Чурилово". Об этом сообщили в среду в телеграм-канале ведомства.

Агрокомплекс "Чурилово" - самый крупный на Урале тепличный комбинат по выращиванию овощей и листовой зелени в закрытом грунте.

"ФАС России удовлетворила ходатайство ООО "ТТР Холдинг" о приобретении челябинской компании ООО "Агрокомплекс "Чурилово". "ТТР Холдинг" входит в одну группу лиц с ГК "Рост", которая ведет деятельность на рынке овощеводства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по мнению ведомства, сделка к ограничению конкуренции на рынке овощной продукции не приведет.