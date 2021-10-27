Акции "Яндекса" растут более чем на 5% на публикации отчетности

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Стоимость акций "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже росла более чем на 5% и в моменте достигала 5 610 рублей за бумагу (+5,66%), свидетельствуют данные торговой площадки на 17:51 мск.

К 17:55 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 5 618,6 рублей за бумагу (+5,82%).

Консолидированная выручка "Яндекса" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам третьего квартала 2021 года с учетом показателей "Яндекс.Маркета" на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 91,3 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" за отчетный период снизилась на 82%, до 1,34 млрд рублей. Скорректированная EBITDA снизилась на 62%, до 5,6 млрд рублей.

Ранее "Яндекс" также повысил прогноз по выручке в 2021 года с 330-340 млрд рублей до 340-350 млрд рублей.