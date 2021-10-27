Службы занятости трудоустроили более 3 тыс. дагестанцев за пределами республики

МАХАЧКАЛА, 27 октября. /ТАСС/. Более трех тыс. дагестанцев за пределами республики трудоустроили службы занятости Министерства труда и социального развития Дагестана. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального Минтруда.

"Службы занятости Минтруда Дагестана продолжают реализацию мероприятий, направленных на трудоустройство безработных и незанятых граждан республики, в других субъектах страны. Так, по результатам проведенной работы, с января по сентябрь текущего года при содействии служб занятости населения республики, удалось трудоустроить 3,2 тыс. человек за пределами региона. Из числа трудоустроенных граждан 37 безработным возмещены затраты на проезд", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, для информирования жителей Дагестана в органах занятости на постоянной основе проводятся межрегиональные ярмарки вакансий, где для соискателей предоставляется возможность пройти видеособеседование с потенциальными работодателями.

Как рассказали в Минтруде Дагестана, по направлению органов службы занятости жители республики работают в 19 субъектах Российской Федерации: в Краснодарском и Ставропольском краях, Московской и Ростовской областях, в городах Москва и Санкт-Петербург.

"Сфера деятельности чаще всего связана со строительными и сельскохозяйственными работами. Это, как правило, временные и сезонные работы. Средний период трудоустройства - четыре месяца, а размер оплаты труда в среднем составляет 65 тыс. рублей", - добавили в ведомстве.