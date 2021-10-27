Российские компании в 2021 году в ходе IPO привлекли максимум инвестиций с 2011 года

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Российские компании в процессе IPO на различных биржах в текущем году смогли привлечь более $3 млрд инвестиций, это максимум с 2011 года. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, данный результат еще не окончательный - выходом на фондовый рынок сейчас занимаются как минимум еще четыре компании из РФ.

Секретом такого успеха, по мнению ответственной за рынки в компании Sova Capital Алины Сычевой "комбинация из текущих оценок [компаний], неопределенность и волатильность по следующему году, а также желание попасть в нужное [экономическое] окно".

В настоящее время выход на американские биржи этой осенью рассматривают два крупных российских игрока технологического сегмента - каршеринг "Делимобиль" и сервис по поиску недвижимости ЦИАН.