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Доля убыточных организаций в РФ в январе - августе сократилась до 27,8%

По данным Росстата, 40,1 тыс. организаций получили прибыль в размере 18,823 трлн рублей, а 15,4 тыс. организаций имели убыток на сумму 1,899 трлн рублей

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - августе 2021 года сократилась на 5,4 процентных пункта (п.п.) по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составила 27,8%, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 72,2%.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 16 924,6 млрд рублей и по сравнению с январем - августом 2020 года увеличился в 2,7 раза.

В частности, 40,1 тыс. организаций получили прибыль в размере 18,823 трлн рублей, а 15,4 тыс. организаций имели убыток на сумму 1,899 трлн рублей.

Наиболее значительное увеличение доли прибыльных организаций отмечено в деятельности железнодорожного транспорта - междугородных и международных пассажирских перевозках, добыче угля, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, добыче нефти и природного газа.

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