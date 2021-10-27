Россия в январе - августе сохранила второе место в мире по объемам добычи нефти

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия в январе - августе 2021 года сохранила второе место в мире по объемам добычи нефти, уступив первое место США, свидетельствуют данные Росстата.

Так, в июне текущего года РФ добывала 10,39 млн баррелей нефти в сутки (б/с) против 11,31 б/с в США за тот же период. В июле российская добыча выросла до 10,45 млн б/ с против 11,31 млн б/с в США. В августе Россия снизила объемы добычи до 10,4 млн б/с, США - до 11,18 б/с.

РФ уверенно опередила по показателям добычи Саудовскую Аравию. Эр-Рияд добывал в июне 8,93 млн б/с, в июле - 9,47 млн б/с, в августе - 9,56 млн б/с.

Всего за январь - август текущего года Россия добыла 343,6 млн тонн нефти, что на 0,8% ниже аналогичного показателя прошлого года. При этом за август добыча нефти в РФ увеличилась на 5,8% в годовом выражении, до 44,2 млн тонн.

Экспорт российской нефти за январь - август снизился на 6,8%, до 150,6 млн тонн. Доля экспорта нефти в добыче РФ составила 43,8%.