Промпроизводство в России в сентябре выросло на 6,8%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Объем промышленного производства в России в сентябре 2021 года вырос на 6,8% по сравнению с сентябрем прошлого года, за январь - сентябрь - на 4,7% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

При этом в сентябре по сравнению с августом промпроизводство выросло на 3,5%.

Добыча полезных ископаемых в сентябре выросла на 9,5% в годовом выражении (за январь - сентябрь - на 3%), производство в обрабатывающих отраслях - на 4,6% (за январь - сентябрь - на 5,2%). Кроме того, в отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели в сентябре выросли на 9,1% (за январь - сентябрь - на 7,7%), в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов рост составил 10,7% (за январь - сентябрь - 18,9%).

Выпуск плоского горячекатаного проката

Выпуск стального листового горячекатаного проката без дополнительной обработки в РФ вырос на 5,9% в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,7 млн тонн.

Производство стального сортового проката и катанки горячекатаной увеличилось на 6,3%, до 1,5 млн тонн.

Выпуск чугуна зеркального и передельного чугуна в чушках, болванках и прочих первичных формах в сентябре составил 4,3 млн тонн, что на 0,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Производство нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали сократилось на 2,8%, до 4,8 млн тонн. Выпуск легированной стали в слитках и прочих первичных формах, а также полуфабрикатов из легированной стали вырос на 7%, до 1,2 млн тонн.

Выпуск легковых авто

Производство легковых автомобилей в январе - сентябре увеличилось на 20,5%, до более 1 млн.

"Выпуск легковых автомобилей в сентябре 2021 года составил 106 тыс. штук, что меньше, чем в сентябре 2020 года на 25,5%, и на 32,5% больше, чем в августе 2021 года. За девять месяцев 2021 года произведено 1 млн 22 тыс. легковых автомобилей, что на 20,5% больше, чем за январь - сентябрь 2020 года", - отмечается в сообщении Росстата.

При этом выпуск грузовиков в РФ за 9 месяцев увеличился на 40,8%, до 129 тыс.

Производство автобусов максимальной массой более 5 тонн в январе - сентябре выросло на 7,1% в годовом выражении, до 9,8 тыс. штук, автобусов максимальной массой менее 5 тонн - на 7,3%, до 15,3 тыс. штук.

Производство круп и макарон

Производство риса в России в сентябре 2021 года снизилось на 2,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, гречки - на 2%.

"Производство риса составило 38 тыс. тонн, что на 2,5% меньше, чем в сентябре прошлого года, и на 2,3% больше, чем в августе 2021 года. Гречки - 35 тыс. тонн, что на 2% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 70,6% больше, чем в августе этого года", - сообщили в Росстате.

В ведомстве также отметили, что производство макаронных и хлебобулочных изделий выросло по сравнению с августом 2021 года, но незначительно снизилось по сравнению с сентябрем 2020 года. Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило 765 тыс. тонн, что на 5% больше, чем в сентябре 2020 года, и на 11,7% больше, чем в августе 2021 года. За девять месяцев 2021 года ее выпуск снизился на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,9 млн тонн.

Выпуск макаронных изделий в сентябре составил 122 тыс. тонн, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 3,7% больше, чем в августе 2021 года. Хлебобулочных изделий недлительного хранения выпечено 444 тыс. тонн, что на 1,1% меньше, чем в сентябре 2020 года, но на 1,9% больше, чем в августе 2021 года. В целом за девять месяцев 2021 года их произведено 3,8 млн тонн, что на 3,6% ниже, чем за январь - сентябрь прошлого года.

По данным Росстата, нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в сентябре изготовлено 231 тыс. тонн, что на 24,0% меньше, чем в сентябре прошлого года, и на 4,8% больше, чем в августе 2021 года. Всего за девять месяцев его произведено 3,5 млн тонн, что на 19,0% меньше, чем за январь - сентябрь 2020 года. Рафинированного подсолнечного масла и его фракций изготовлено 172 тыс. тонн, что на 0,9% меньше, чем в сентябре прошлого года, и на 10,2% меньше, чем в августе 2021 года. Всего за девять месяцев 2021 года его произведено 1,6 млн тонн, что на 17,7% меньше, чем за январь - сентябрь 2020 года.

Белого свекловичного сахара в сентябре изготовлено 1 млн тонн, что в 4,2 раза больше, чем в августе 2021 года, но на 12,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За девять месяцев 2021 года его произведено 2 млн тонн, что на 17,3% меньше, чем за январь - сентябрь 2020 года. Шоколада и кондитерских изделий с сахаром произведено 187 тыс. тонн, что на 5,9% больше, чем в сентябре 2020 года, и на 16,3% больше, чем в августе 2021 года. За девять месяцев 2021 года всего произведено 1,4 млн тонн, что на 6,9% больше аналогичного периода прошлого года.

Производство молока

Производство молока в России за 9 месяцев 2021 года выросло на 0,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, до 4,1 млн тонн.

"Молока в сентябре выпущено 454 тыс. т, что на 2,1% больше, чем в сентябре 2020 года, и на 1,2% меньше, чем в августе 2021 года. Производство молока за девять месяцев 2021 года составило 4,1 млн тонн, что на 0,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечает ведомство.

По данным Росстата, масла сливочного в сентябре произведено 22,3 тыс. тонн, что на 1,4% больше, чем в сентябре 2020 года, но на 8,4% меньше, чем в августе 2021 года. За девять месяцев этого года его выпущено 206 тыс. тонн, что на 3,6% меньше, чем за январь - сентябрь 2020 года. Сметаны изготовлено 44,5 тыс. тонн, что на 4,1% больше объемов производства сентября 2020 года и на 4,1% меньше, чем в августе 2021 года, творога - 40,3 тыс. тонн (больше, чем в сентябре 2020 года на 3,1% и, чем в августе 2021 года на 1,2%), сыров - 50,9 тыс. тонн (рост к сентябрю 2020 года составил 2,9% и падение к августу 2021 года - 1,2%).

Выпуск продуктов питания в сентябре 2021 года вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По сравнению с сентябрем 2019 года производство продуктов питания выросло на 3,3%, по сравнению с августом 2021 года - на 0,1%. Всего за девять месяцев 2021 года выпущено продукции на 2,2% больше, чем за январь - сентябрь 2020 года, отметили в Росстате.

Производство мяса

Производство мяса в России в январе - сентябре осталось на уровне аналогичного периода прошлого года, в размере 2,3 млн тонн.

"Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных произведено 259 тыс. т, что на 1,2% меньше, чем в сентябре 2020 года, и на 0,2% меньше, чем в августе 2021 года. За девять месяцев 2021 года производство составило 2,3 млн тонн, что соответствует уровню производства девяти месяцев прошлого года", - отмечает ведомство.

По данным Росстата, свинины парной, остывшей или охлажденной произведено 234 тыс. тонн, что на 2,6% меньше, чем в сентябре 2020 года, и на 0,9% меньше, чем в августе 2021 года, говядины и телятины - 25,2 тыс. тонн, что на 14% больше, чем в сентябре 2020 года, и на 6,1% больше, чем в августе 2021 года. Охлажденного мяса птицы произведено 266 тыс. тонн, что на 0,2% больше, чем в сентябре 2020 года, и на 1,8% меньше, чем в августе 2021 года. Вареных колбасных изделий было выпущено 144 тыс. тонн, что на 6,4% больше, чем в сентябре 2020 года, и на 0,3% меньше, чем в августе 2021 года.

Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов охлажденных или замороженных выпущено 364 тыс. тонн, что на 1% больше, чем в сентябре 2020 года, и на 0,6% меньше, чем в августе 2021 года. Всего за девять месяцев 2021 года их изготовлено 3,2 млн тонн, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Мороженой рыбы в сентябре произведено 216 тыс. тонн, что на 7,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 43,1% меньше, чем в августе 2021 года. За девять месяцев 2021 года ее изготовлено 2,3 млн тонн, что на 2,2% меньше, чем в январе - сентябре 2020 года.

Филе рыбного мороженого выпущено 13,6 тыс. тонн, что меньше показателей сентября прошлого года на 17,6% и меньше показателей августа 2021 года на 26,1%. Свежего или охлажденного рыбного филе - 246 тонн, что на 19,7% меньше, чем в сентябре 2020 года, и на 11,2% меньше, чем в августе 2021 года. Рыбных консервов произведено 49 млн условных банок, что выше показателей сентября 2020 года и августа 2021 года на 1,8% и на 26,6% соответственно. Рыбных пресервов выпущено 24,8 млн условных банок, что выше показателей сентября 2020 года и августа 2021 года на 16% и на 11,6% соответственно.